Eestlased Austraalias: kas tõesti tuleb oma kodumaa väärtustamiseks välismaal elada?

Imetlen väga seda, kuidas on võimalik, et 800 aastaga ei ole suudetud ikkagi lõplikult eestlase visadust välja peksta. Lihtsalt ei allu see rahvus võõrale. See kõlab minu jaoks uskumatuna. Kuidas on küll alles jäänud meie kultuur, keel, rahvus ja mälestused? Eestlane sööb küll teineteist, aga minu arust imetlustväärt on meie sitkus ja see, et alati on kõige raskematel hetkedel suudetud ühineda ühtseks mõõgaks ja vehkida veel nii kaua, kuni jaksu on. Selle all mõtlen näiteks Jüriöö ülestõusu, Mahtra sõda jne, aga ka laulvat revolutsiooni. Taoline sitkus on seniste kogemuste põhjal vaid meile omane ja ma arvan, et seda tuleks rohkem austada. Kui ma olen kõrvalt vaadanud, kuidas näiteks prantslased, itaallased või inglased tööd teevad ja üleüldiselt ellu suhtuvad, siis võiks öelda, et tegemist on tõeliste vati sees kasvanud printsessidega, kes ei ole raskest elust ja töötegemisest küll kunagi midagi kuulnud.

Majandus

See ei ole saladus, et Eesti majanduslik elukord ei ole paljuski kiita. Hinnad on kõrged, palgad on madalad ja riigitoetused ajavad naerma. Eestil ei ole mingeid maavarasid ega suurt rahvamassi, mille pealt varasid koguda. Samuti ei ole Eestil tegelikult olnud aegagi, et mingisugused varad oleksid saanud akumuleeruda. Sõjad on rohkem võtnud kui andnud ning 800 ikestatud aasta jooksul on rahva töö pealt tekitatud varad vaid siit maa-alalt välja viidud. Kui nii võtta, siis senise iseseisvusaja jooksul on ju tegelikult päris hästi läinud? Tulemuseks on suhteliselt efektiivne ühiskond, kus üksikindiviidi efektiivsus on keskmiselt väga kõrge – mis samas on ka Eesti riigi majandusliku edu saladuseks. Nagu Jakob Hurt on öelnud, et «kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult.» Selles lauses peitub ka meie majandusliku edu saladus. Kuna meid ei ole palju, peab üks indiviid saama võimalikult targaks, osavaks ja töökaks, et meie 1,3 miljonit elanikku suudaks ära katta võib-olla viie miljoni inimese töö. Kui lisada sellesse mõttesse veel ka organiseeritud tark koostöö, võiks ju meie riiki oodata ilus tulevik.