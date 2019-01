Noormees võttis endalt elu kruiisilaeva pardal

Kruiisilaev Golden Princess oli teel Uus-Meremaalt Austraaliasse, laeva pardal oli 2600 reisijat ja 1100 meeskonnaliiget. Ametnike sõnul võib turvakaamera salvestiselt näha, et mees hüppas vette tahtlikult. Kruiisifirma Princess Cruises esindaja sõnul on kadunud lootus, et mees leitakse elusalt. 22-aastase noormehe peret on kurvast juhtumist teavitatud ning kruiisifirma pakub neile tuge.