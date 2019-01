Laos on munkade lõbus paradiis

Eheduse kadumine on tervel planeedil järjest suurem murelaps ja millegi puutumatu leidmine üha keerulisem ja kallim lõbu. Ja kuigi eheduse mõõt ajas muutub, on sel ka selgelt hinnatavaid kriteeriume – näiteks hästi säilinud looduslik metsakooslus või segipööramata külaelu. Just neile viimastele on Laoses ligipääs tõenäolisem ja ka mainimisväärselt odavam kui enamikus suurte pidutsemise Mekadena hinnatud naabermaades.