Aasta Turismiobjekti auhinnale kandideerib tänavu viis väärikat nominenti

Turismiobjekt 2018 auhinnale kandideerivad sel korral ETFLi peasekretäri Mariann Luguse hinnangul väärikad keskused, mis on teinud möödunud aastal väga head tööd, et edendada kodumaist turismi ja meelitada ligi ohtralt välisturiste.

«Hiljuti renoveeritud Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi on külastajad hästi üles leidnud ning kogu kompleks väärib turismi arendamise seisukohalt tähelepanu. Eesti Kunstimuuseum võõrustas aga eelmisel aastal kogu Euroopa mõistes olulisi näitusi ning tutvustas rahvusvahelisel tasandil Eesti kunsti erakordse põhjalikkusega – Michel Sittowist ja Konrad Mägist kuni Baltimaade kunstis leiduva sümbolismini,» ütles Lugus.

«Taasiseseisvumise päevil strateegiline objekt ning üks taasiseseisvumise sümboleid Tallinna Teletorn on muutunud aastatega põnevaks ja omanäoliseks külastuskeskuseks. Eelmisel aastal oli eriliseks tõmbenumbriks näitus «Banaane ei ole», mis viis külastajad tagasi Nõukogudeaja argipäeva,» iseloomustas Lugus.

«Väga oluline on aga see, et omanäolisi ja põnevaid külastuskeskuseid leiab üle Eesti, mitte ainult Tallinnas. Välisturist võiks aina rohkem jõuda pealinnast eemale ning selles osas tegi möödunud aastal head tööd Kernu mõis, mis pakkus ühtaegu kohta nii majutuseks, kvaliteetsete kontsertide kui ka teiste kultuuriürituse korraldamiseks kui ka turismigruppide majutamiseks ja toitlustamiseks. Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskus on aga omanäoline uus koht, mis pakub võimalusi nii ekskursioonideks kui ka seminarideks,» lisas Lugus.

Turismiedendaja tiitlile kandideerivad tänavu Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen, Pärnumaal asuva Maria Talu peremees ja perenaine Enn ja Riina Rand ning Saaremaa turismiedendaja Maarika Toomel Naagel.

«Ida-Virumaast on saanud viimastel aastatel tugev konkurentsivõimeline turismisihtkoht, kus piirkondlikud ettevõtted teevad ühiselt tööd ning Kadri Jalonen vedas seda vankrit väsimatult ka möödunud aastal, Ida-Virumaale jõuab aina rohkem turiste ning see on ühe tugeva tõmbekeskuse tunnus,» selgitas Lugus.

«Maria talu pererahvas on üle 25 aasta aktiivselt turismi valdkonnas tegutsenud, ehitanud üles oma esiisade talu, olnud uuendusmeelsed ning väsimatult tegelenud tootearendusega, et puhketalu oleks mõnus külastada nii sise- kui ka välisturistidel ja lastel,» lisas Lugus.

«Maarika Toomel Naagel on turisminduses töötanud tervel 39 aastat ning teinud oma tööd alati suure südamega. Täna tegutseb ta Saaremaal ning on tugevalt Eesti turismikaardile toonud Vilsandi rahvuspargi,» rääkis Lugus. «Kõikide tänavuste nominentide puhul tuleb tunnustada nende head koostööd reisifirmadega, sest ainult ühise panuse kaudu on võimalik välisturiste Eestisse tuua ja neile siin kordumatuid elamusi pakkuda.»