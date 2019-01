Briti uuring paljastas nukra tõe: inimeste eelistatuimaks reisikaaslaseks pole sugugi pere või sõbrad

Selgus, et telefon on reisimisel asendamatu kaaslane, selle valis koguni 37 protsenti vastanutest. Vaid 20 protsenti vastanutest valis variandi «pere ja sõbrad», vahendab Mirror.

Sihtkohta jõudes võetakse enamasti kohe välja oma telefon, et sotsiaalmeediale pilk peale visata. Populaarsed tegevused on ka einestamine ja sihtkoha avastamine. Lähedastele helistamise leiame alles neljandalt kohalt.

Jules Verne'i tegevdirektori sõnul olid tulemused üllatavad. Kuigi see oli igati ootuspärane, et tehnoloogia mängib inimeste elus suurt rolli, ei osatud siiski oodata, et nii paljud eelistavad telefoni oma perele ja sõpradele.