Pane kõrva taha! TOP 7 värsket huviväärsust Eestis

Aparaaditehase tänavaturg

Aparaaditehase vana tehasekompleks on leidnud uue ja loomingulise hingamise, tänasel päeval võib seda julgelt nimetada kultuuritehaseks. Siin on põnevad väikepoed, loomingulised ettevõtjad, kunstnike stuudiod, disainerite ateljeed, restoranid, kohvikud ja muu meelelahutus. Aparaaditehase tänavaturg ühendab endas taaskasutuskaubanduse, disainituru, tänavatoiduala ja kultuuriprogrammi üheks mitmekesiseks tervikuks. Siit saab osta kohalike disainerite loomingut, omanäolist disaini ja käsitööd.

Alutaguse rahvuspark

Alutaguse rahvuspark on Eesti uusim rahvuspark, mis moodustati 11 kaitseala baasil ja ühendab endas üle 43 000 hektari eriilmelist loodusmaastikku Kirde-Eestis. Siin on Eesti suurim okasmetsade ja soode ala, Eesti ainsad mandriluited e kriivad, Eesti pikim liivarand ja unikaalne Smolnitsa luitestik. Rahvuspargis leidub palju vaatamisväärset ning erinevaid aktiivse puhkamise võimalusi igale vanusele.

Uued spaad: Lossispaa Wagenküll ja Wasa

Lossispaa Wagenküll asub uuenenud Taagepera lossikompleksis, see on unikaalne miljööväärtuslik ala, kuhu kuulub juugendstiilis loss, à la carte restoran, luksuslik lossispaa, 1930-ndate stiilis hotell, sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused. Wagenküll on mugavus, hoolitsused, maitsev toit, meeliköitvad tegevused ja vaba aeg keset loodust.

Pärnu rannarajoonis paiknev Taastusravi & hotell Wasa pakub toetavat taastusravi ja tervise paranemist soodustavaid raviprotseduure, samuti rehabilitatsiooniteenust, veeprotseduure, liikumisravi ja massaaže koos lõõgastusega. Taastusravi & hotell Wasa avatakse 2019. aasta suvel.

Haapsalu Piiskopilinnus

Uuenenud Haapsalu Piiskopilinnus avab uksed 2019. aasta suvel. Uus keskaega tutvustav muuseum saab nüüdsest külastajaid vastu võtta aastaringselt, rajatakse ka uus suur sissepääsupaviljon. Ekspositsioon hakkab tutvustama elu keskaegses väikeriigis.

Tartu Ülikooli muuseumi varakamber

Ülikooli varakamber on põnev ja salapärane paik Lossi tänava muuseumis, mis tutvustab alma mater'i aardeid, kõneledes lugusid ülikooli inimestest, õppetööst ja teadussaavutustest. Põhjaliku uuenduskuuri järel on kesksel kohal Tartu Ülikooli valdkonnad ja siin tehtav teadus möödunud sajandite vältel. Elamusliku kujunduslahendusega ruumis, mille põrand on kaetud ülikooli teadlaste tsitaatidega nendes keeltes, milles ülikoolis on läbi aegade õpitud, tuuakse esile hinnalised ja põneva looga esemed.

Ostukeskus T1 Mall of Tallinn

T1 Mall of Tallinn on uue põlvkonna kaubanduskeskus neile, kes otsivad emotsioone ja elamusi. 36 meetri kõrgune aatrium, üle 5 meetri kõrgused vaateaknad, hiiglaslikud klaaskuplid ja avarad õhurikkad ruumid moodustavad suursuguse linnamaastiku oma väljakute ja tänavatega. Kogu Eestis ainulaadne restoranide kogum pakub maailma maitseid oma restoranide, kohvikute ja tänavatoiduga. Siin on Euroopa suurim batuudikeskus, ligi 10 meetri kõrgused ronimislinnakud, 360⁰ 4D kino, teaduskeskus jne. Vaateratas paigaldatakse maja katusele 2019. aasta kevadel.

