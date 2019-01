Sotsiaalpsühholoog vastab: kas reisimisest võib kujuneda sõltuvus?

Sotsiaalpsühholoogi Michael Breini sõnul võib reisimisest üsna harva sõltuvus kujuneda, kuid jah, seda siiski juhtub. Enda sõnul on ta kohtunud mitme inimesega, kelle reisikihk on nii suur, et sellega kaasnevad probleemid, vahendab Lonely Planet.

«Enamik meist on pühendunud sellistele eesmärkidele nagu haridus, karjäär, suhted, abielu, pereloomine ning pensioniks valmistumine,» rääkis Brein. Lõputu reisimise tõttu võivad need eesmärgid ootele jääda ning sellel on sageli oma hind.

«Ebanormaalset» reisitungi nimetatakse dromomaaniaks, mis 2000. aastal lisati ka «Psüühiliste häirete diagnostika ja statistika käsiraamatusse». Dromomaaniat kirjeldatakse kui kontrollimatut vajadust reisida. Inimesed, kes dromomaania all kannatavad, on võimelised ohverdama oma töö, armastatu ja kindlustunde ning kulutama üle oma võimete – kõike seda vaid selle nimel, et üha uusi elamusi kogeda.