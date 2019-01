Finnair võimaldab klientidel nüüdsest puhtama südametunnistusega lennata

«Tahame pakkuda parimaid lahendusi vastutustundlikele lennureisijatele,» lausus Finnairi tegevjuht Topi Manner. «Lennundusel on mitmeid positiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid ning Finnairile on oluline panustada lennureiside veel vastutustundlikumaks muutmisesse. Paljude igapäevaelus kasutatavate toodete kaubavedu teostatakse õhutranspordiga, lennuühendused võimaldavad rahvusvahelist kaubandust ja suhtlust ning reisitööstus on paljudele riikidele peamine sissetulekuallikas ja tööhõive tagaja,» ütles Manner.