Turismiekspert avaldab: millega põhjanaabreid Eestisse meelitada?

«Kuigi viimane Statistikaameti tehtud uuring näitab, et aastal 2018 langes Eestit külastavate soome turistide arv lausa 13% võrra, on Helsingi turismimess endiselt Eesti jaoks väga oluline üritus,» ütleb Go Traveli turundusjuht Anu Vane.

«Kokku külastab messi igal aastal 60 000–80 000 inimest, nende seas nii Soome kui ka teiste riikide turismiettevõtete esindajad kui ka külastajad. Tegu on väga suure sündmusega ning Soome turist on Eestile endiselt tähtis. Seetõttu peame jätkuvalt oluliseks ka seda, et Soomes pildis püsime ja uusi reisiideid pakume,» kommenteerib Vane.

Arvestades, et kahe riigi vaheline hinnatase on ühtlustumas ning soomlaste huvi meie vastu näitab langustrendi, on Eesti võimaluste tutvustamine praegu olulisem kui kunagi varem, toonitab Vane. «Hästi tuntakse Tallinna linna, aga see ei meelita enam soodsa ostu- või meelelahutuspaigana. Tuleb pakkuda uusi motivaatoreid, mis põhjanaabreid üle lahe meelitaksid, alustades kultuurisündmustest, spordiüritustest, tegevuskeskustest, muuseumidest ja muust huviväärsest ning seda ka väljaspool Tallinna,» ütleb Vane.

«Turismimajanduses räägitakse ikka, et tarvis on millegagi silma paista, et klient kohale jõuaks,» ütleb Vane. «Näiteks korraldatakse Eestis palju üritusi – olgu see siis laulupidu, Tartu Maraton, Kuldne Mask, PÖFF, Viljandi Folk, Ironman või Tallin Music Week, kui rääkida vaid mõnest näitest. Need on sisuliselt ilma eelarveta tehtud, aga sellele vaatamata maailma tasemel üritused, mille mõju majandusele on fenomenaalne. Peaksime enam tähelepanu pöörama sellele, kuidas naabritele Eestis toimuvat tutvustada. Võiks olla lausa riiklik prioriteet inimesi kultuuri- ja muude sündmuste kaudu Eestisse meelitada,» arvab Vane.

Helsingi turismimessil on Eesti tänavu esindatud vaid ettevõtete kaudu. «Piirkondlikud turismikeskused eesotsas Saaremaa, Hiiumaa, Pärnu ja Ida-Virumaaga tegutsevad tublisti, samuti tutvustavad end ja oma teenuseid aktiivselt spaahotellid eesotsas Eesti Spaaliidu, Hestia Grupi ja Aqvaga,» toob Vane välja messi esimesel päeval eredamalt silma jäänud messistende.

Konkreetselt Go Traveli jaoks on tegemist juba 16. aastaga järjest, kui messil oma teenuseid tutvustamas ja müümas käiakse, olemasolevaid kontakte värskendatakse ning uusi luuakse. «Lisaks Soome turule, mis on jätkuvalt meie prioriteet, pakub MATKA võimaluse kohtuda ka ülejäänud maailma turismiettevõtjatega, kes Põhja-Euroopa ja Balti regiooni vastu huvi tunnevad. Nii saame ühel sündmusel pidada üks ühele kohtumisi potentsiaalsete ärikontaktidega, aga samal ajal tutvustada end ka erakliendile, keda Tallinnas Go Hotel Shnellisse ööbima ootame,» ütleb Vane.