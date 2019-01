Super! Tallink lisab suviste erikruiiside valikusse uue imeilusa sihtkoha

«Visby kruiisid on olnud meie reisijate seas väga populaarsed ja sel suvel otsustasime laiendada Tallinnast väljuvate kruiiside valikut ka imeilusa Ahvenamaaga, kus reisijatel on võimalus veeta terve päev. Kui praegu saab Ahvenamaad külastada teel Stockholmi, mis tähendab öist saabumist ja väljumist, siis nüüdsest on võimalik tutvuda kauni saarestikuga iseseisva sihtkohana ning senisest mugavamate väljumisaegadega,» sõnas Tallinki Eesti müügi- ja turundusdirektor Marina Jõgi.