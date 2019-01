Riik, mida turistid pole veel rikkuda suutnud

Kuuba on ihaldusväärne sihtkoht. Veidi kartsime, et USA ja Kuuba suhete leebumise tõttu on viimastel aastatel ehedust vähemaks jäänud ning turistid jõudnud riigi ära rikkuda. Aga ei, siiani on alles see ehedus, mida piltidelt seni näinud olime. Samas on juba tunda ja märgata, eriti Havannas, et asi muutub. Seega, kes mõtleb, kuhu järgmiseks reisida, valigu Kuuba − varsti ei ole see enam endine.