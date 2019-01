MEIE MEES AASIAS: kuidas ma kogemata Mr. Beani ahistasin

«Isa, sa sööd riisi vasaku käega...» mainib vaikselt Rebeka. «Äkki sellepärast ta ei tahagi»

Tõepoolest. Märkan alles nüüd. Milline fopaa! Olen paar kuud juba riikides reisinud, kus söömisel kasutatakse mõlemaid käsi, kaasa arvatud Kambodžas. Indialase jaoks on see aga muidugi ropp patustamine süüa sama käega, millega taguotsa pestakse. Enamasti jälgin seda reeglit ülihoolikalt ja väljas süües hoian vasakut kätt suisa laua all, aga vaat täna läks täiesti meelest.

On see nüüd viisakas või mitte, aga lõpetan selle riisitoru üksi ära. Ei hakka oma vasaku käe riisi Mr. Beani nina alla rohkem toppima.

Vaatamisväärsuste vahelistel aladel jalutades kuuleme giidilt lugusid kohaliku eluolu kohta. Saame teada, et vietnamlasi kambodžalased ei salli ja väidetavalt on Kambodža valitsus Vietnami kontrolli all. Koguni nii hullusti, et Vietnamist saadetakse riknenud veiseliha siiakanti. Seda pidavat kemikaalide abil turgutatama, et anda lihale taas värske välimus ja nii saavadki kambodžalased aina toidumürgitusi roiskunud lihast.

«Sa just sõid,» teeb Mr. Bean üle pika aja suu lahti.

«Jah, nuudlisuppi sõin,» kergitan kulme ja jään ootusäreva näoga Beani poole vaatama, et mida ta nüüd sellega öelda tahab.

«Veiseliha. Sa sõid veiseliha.» Ta hääl kõlab vaikselt ja võidukalt.

«Jajah, muidugi,» hakkan naerma. «Sul on õigus. Loodame, et oli kohalik ja värske!» Sel hetkel taipan, et ma oleksin tõepoolest pidanud lõunasöögiks midagi muud tellima kui nuudlisuppi veiselihaga. Hindud ju veiseliha ei söö ja vaesele mehele võis olla päris ebamugav istuda lauas, kus süüakse püha lehma.

Mr. Bean ise pole söönud mitte midagi terve päeva jooksul.

---

Tuuri lõpus viib giid esmalt Rebeka ja minu meie hotelli ette. Kui me tuk-tukist maha astume, vahetab kohta ka Mr.Bean.

«Proovin siis ka lõpuks ära, mis tunne on siinpool istuda!» teatab ta.

Ahsoo?...

Me olime terve päeva ülbelt istunud näoga sõidusuunas ja mugavamal-sügavamal istmel. Vaene Mr. Bean kügeles aga kogu aeg seljaga sõidu suunas ja poole kitsamal pingil. See lihtsalt kukkus nii välja. Kui me esimest korda peale istusime, siis läksin automaatselt tagumisele pingile ja harjumusest istusin edaspidi alati samale kohale. Ma poleks selle pealegi tulnud, et Mr. Bean oleks ise tahtnud seal pool istuda! Mulle pole see kunagi probleemiks olnud, mis pidi sõidukis istuda, aga tean inimesi, kes ei saa selg ees sõita.

Kokkuvõttes olin ma Mr. Beanile ilmselt kohutav reisikaaslane. Esmalt pakkusin vasakust käest süüa, siis sõin tema püha looma ja lõpuks laiutasin ülbelt terve päeva tagapingil.

Kahju, et Mr. Beaniga nii läks. Aga sellesama Kambodža-reisi käigus sain ma aru, et mu tütrest Rebekast on mulle eriti tore sõber ja rännuseltsiline saanud.

