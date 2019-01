Millal tuleks pakutavast hotellitoast keelduda?

Reisimüüjana kuulen ma aeg-ajalt ikka lauseid stiilis «See hotell oli täiesti vastuvõetamatu.» Aga ometi sa magasid seal, kas pole?

Reisil olles hülgavad mõned inimesed ratsionaalse mõtlemise ja lepivad asjadega, mida nad igapäevaselt kindlasti niimoodi ei jätaks.

Sa oled teinud endast kõik oleneva, et saaksid pärast pikka reisipäeva maanduda mõnusasse hotelli, mida sa kaua aega valisid. Saabudes selgub, et hotell on üsna kaugel sinu ootustest. Kas sa lihtsalt lepid pakutavaga, et saaksid juba rahulikult oma toas olla? See ei ole alati parim idee.

Mõnikord on hädavajalik oma hotellitoast keelduda, ükskõik kui väsinud sa pikast päevast ka pole. Üks asi on see, et sinu tuba ei vastanud ootustele, kuid mõnikord ei ole tuba ka kõigele lisaks piisavalt turvaline paik, selles osas ei taha sa ju kindlasti järeleandmisi teha?

Ruum on kahjustunud või halvas seisukorras

Ükskord peatusin ma ühes rannahotellis, järgmisel päeval pidin minema sealt kruiisile. Kui tuppa sisse astusin, siis kuulsin ma oma jalgade all plärtsatust. Vaip oli täiesti läbivettinud.

Ma helistasin vastuvõtu lauda, kus nad ütlesid, et selles kategoorias on kõik toad välja müüdud, aga nad võivad saata koristajad vaipa kuivatama. Mina sellise asjaga ei nõustunud. Märja vaipkattega tuba ei tohiks külaliste jaoks üldse avatud olla. Hotell peaks hooldama ja koristama tube oma ajast, mitte nende külaliste ajast.

Pärast mõningat otsekohest arutelu, anti mulle lõpuks sama kategooria tuba, millel oli kergelt parem vaade.

Kui ma oleksin sinna tuppa jäänud, siis ei oleks minu edasistel kaebustel enam erilist kaalu, sest lõppude lõpuks on tuba järelikult piisav, kui sa oled valmis sinna kõigest hoolimata jääma.

Ruum ei vasta sinu broneeritud kategooriale

Hotellitubade kategooriate omavahelistest erinevustest on mõnikord raske aru saada. Kui palju suurem on juuniorsviit tavalisest sviidist? Mis on äriklassi toas parem kui standardtoas? Kas mulle antud tuba ikka on vastavas kategoorias?

Külaline ei peaks saama tuba, mis on kategooriliselt erinev sellest, mida ta ootas (tõenäoliselt lähtudes internetis nähtud piltidest). Kui tuba tundub olevat madalama kategooria oma, siis uuri hotelli personalilt selle kohta. Mõnikord võib olla nii, et tubade ainus vahe on korruse erinevus. Mina töötasin kunagi hotellis, kus standardklassi toad ja äriklassi toad olid identsed, ainuke vahe oli selles, et äriklassi toad asusid kõrgemal.

Toa turvalisus ei vasta nõudmistele