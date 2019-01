Tai võimud ei luba Austraalia turistil kodumaale naasta

Kahe lapse ema oleks pidanud Sydneysse naasma juba 8. jaanuaril, kuid ta peeti kinni. Potter arvab, et tema sõbranna oli Tais kogemata kauem, kui tema viisa lubas ja just seetõttu võimud ta kinni pidasidki.

Potter on oma sõbranna pärast väga mures: «Ta on väga kena naine ja ma olen mures. Ta on kahe lapse ema. Ta lihtsalt peab koju tulema.»