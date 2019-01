Maksuekspert: Airbnb maksude tasumata jätmine on suur ja kallis risk

Jaanus Paurmani sõnul läks maksuameti sõlmitud lepingu kommunikatsioon nihu, sest kõlama jäi, nagu oleks Airbnb ja sarnaste majutusvahenduse platvormidelt teenitud tulu deklareerimine valikuline, kuid tegelikult on vabatahtlik ainult andmete automaatne edastamine.

«Pole saladus, et palju Airbnb kasutajaid jätab oma tulu deklareerimata lootuses, et maksuametil pole nii palju ressurssi, et kõiki kontrollida,» rääkis Paurman.

Maksuameti hinnangul on kogu üüritulu maksuauk 20 miljonit eurot aastas. «Kui käest-kätte korteri üürimist on keeruline tõendada, siis läbi elektroonilise platvormi tehtud maksed on väga selgelt näha ning mingit käsitsi kontrolli ei peaks tegema,» ütles Paurman.

«Kõigile osapooltele oleks selgem ja lihtsam, kui Airbnb andmed saadetaks kohustuslikus korras otse maksuametile, nagu näiteks palgatulu. Tehniliselt mingit takistust pole ja riik saaks sellest valdkonnast automaatselt täieliku ülevaate ning ka parema maksulaekumise,» rääkis Paurman.