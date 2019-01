Kus asub see Lääne-Euroopa suurim liustik, mis filmi- ja telesõpradele tutvustamist ei vaja?

Euroopas on veel suurema pindalaga liustikud Venemaale kuuluva Novaja Zemlja (juhul kui lugeda Novaja Zemlja saared Euroopasse kuuluvaks) Põhjasaare liustik (20500 km²) ja Norrale kuuluvatel Teravmägedel asuv Austfonna liustik (8492 km²). Vatnajökulli liustiku pindala on viimase paarikümne aasta jooksul üksjagu vähenenud – nt 1950. aastal hinnati liustiku pindalaks 8538 km². Liustiku vähenemine on tingitud kliimamuutustest piirkonnas.

Vatnajökulli maht on ca 3100 km³. Selle näitaja järgi on tegemist Euroopa suuruselt teise liustikuga. Veel suurema mahuga on Euroopas üksnes Novaja Zemlja Põhjasaare liustik. Jääkihi keskmine paksus on Vatnajökullil 400 m, kuid keskosas ulatub see kuni 1000 meetrini. Vatnajökulliga piirnevad enam kui 30 väiksemat liustikku.