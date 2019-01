Eesti neiu Indias: kas viimaks juhtub midagi ebatraditsioonilist − indialased peavad lubadusest kinni?

Prahti reformimas

Eestlastel on ju ütlemine, et kui oled kaelani… hmm, prügis, ei tohi pead norgu lasta. Olen täiesti nõus, ma pole siin ammu õnnelikum olnud kui nüüd, kui mind rämpsumajanduse kallale lasti. Suutsin lõpuks ometi kedagi veenda, et prahi põletamine lastekodu kõrval peab lõppema. Selle üle kurvastab ilmselt küll üks 20-pealine metsseakari, kes poolpõlenud hunnikus söömas käib, aga ilmselt leiavad nad sarnase toidulaua ka mujalt.

Metssigade grillipidu lastekodu kõrval. FOTO: Sandra Võsaste

Mõtlesin juba ammu, et asi ei saa olla rahas – meil on katusel päikesepaneelid, aga prügi äraveoks vahendeid pole? Tegelikult pole keegi lihtsalt probleemiga tegelemist vaevaks võtnud. Pärast mitmepäevast jäätmete sees müttamist ja põhiliste liikide väljaselgitamist sain pühaliku lubaduse, et kahe nädala jooksul ilmuvad sorteerimise tarvis suured konteinerid, osa prügist on võimalik isegi taaskasutuskeskusele maha müüa. Minu ülesandeks jääb aga laste ning personali väljaõpetamine. Olin juba õhinal näidisprügi kogunud, tüdrukutega isegi aja kokku leppinud, aga siis tuldi ja teatati, et «oih, täna ei saa, tüdrukud peavad terve õhtu õppima.» Ja et hea aeg oleks üldse järgmisel nädalal, üllatus-üllatus, pärast kümnepäevaseid pühi. Tegelikult ei saa seda tüdrukute hullumeelse päevaplaani juures kuidagi pahaks panna – nad ärkavad kell neli, et end kooliks valmis panna, lahkuvad kodust pisut pärast seitset, on koolis kuni 17.30ni ning siis järgneb kaks tundi kodutööde aega. Enne õhtusööki leitakse veel pool tundi joogaks, mis on selline kohustuslik-vabatahtlik ja siis tulebki juba magama minna, enne kui uus päev kätte jõuab. Niisiis hoian kaks nädalat pöidlaid pihus ja loodan, et juhtub midagi ebatraditsioonilist: indialaste antud lubadus peab. Ehk saavad nad aru, et kaalul on rohkem kui prügi.

Suur maalritöö India moodi

Kuigi minu prügioperatsioon pandi ootele, sain oma tavapärasele tööle vaheldust muudmoodi – vabatahtlikel paluti koolis mõned seinad üle värvida. See on siin hea rahustav töö, millega ei kaasne mitte mingit pinget. Kui Eestis oodatakse siseviimistlustööde puhul teatud standardit ja lohakuse korral peab ilmselt kõik uuesti tegema, siis siin teed nii hästi, nagu oskad ja oled sellega rahul, sest ega enne sind niikuinii paremini polnud.

Töötasin hoogsalt raamatukogu ukse juures, kui sattusin hetkeks Indiast Missourisse, Tom Sawyeri ja tema plangu juurde. Olin just jõudnud kõige tüütuma, ukseäärte ja lülitite juurde, kus on vaja väikse pintsliga nokitseda. Õnneks astus minu juurde punt 9-aastaseid, kes tahtsid mind väga aidata. No kui nad just nii väga soovivad, siis muidugi, ütlesin ja näitasin, kuidas pisikese pintsliga hästi ettevaatlikult töötada tuleb, ise läksin teepausile.

Ka see tööots ei möödunud ilma India-hetkedeta. Umbes poole seina peale jõudnud, jookseb meie juurde üks kooli kontoritädi ja käsib kohe lõpetada. «Meil vist ikka ei olnud selle seina värvimiseks eelarvet, hoopis teise jaoks oli.» Kui läksin redelit küsima, ütlesid tähtsad onud mulle, et «jaa, meil alles oli, aga ei tea, kuhu see jäi. Peaks vist vaatama, kas on olemas või ei.» Suure rauast redeli haihtumine ei pane siin kedagi, isegi mind enam imestama.

Üks redel lõpuks siiski leiti... FOTO: Erakogu

Lõpetuseks