Tongariro alpimatk osutus oodatust katsumusterohkemaks

Nagu ikka, pani šveitslane ees minema ja meie lätlasega roomasime üles. See oli nii koomiline vaatepilt, et šveitslane üritas meist pilti teha, aga nähtavus oli selleks liiga halb. Rada, mida mööda me turnisime, oli päris kitsas, poolteist meetrit ühele poole ja poolteist teisele. Tuul tõusis iga meetriga ja lõpuks, kui me tippu jõudsime, hoidsime kolmekesi üksteisest kinni ja läksime maapinnale lähemale. Nägin eemalt meest, kes mõõtis tuule tugevust ning küsisin talt, kui palju on. Selgus, et hetkel on 135 km/h (35 m/s). Arutasime, et arvatavasti oleme tsükloni sees. Nemadki soovitasid meil tagasi pöörata, rääkisid, kui libe ja kitsas tee sealt edasi on.

See meid aga ei heidutanud ja me otsustasime ikkagi edasi minna. Enne veel rahustasime lätlast, kellel tuli paanikahoog peale. Jätkasime ja tõesti oli väga libe ning kitsas. Ühel pool suur kivi ja teisel pool kuristik, mille põhja ei näe. Jalanõudelt oli gripp maha tulnud ning libisesin iga sammuga, siis tuli mõte, et laseks tagumiku peal alla, mida me ka tegime. Pimedaks hakkas juba minema ja tunne oli selline, et me jäämegi sinna üles. Siis aga asi muutus, kui jõudsime lagendikule. Liikusime helkurpostide abil edasi ja esines ka neid hetki, mil me ei leidnud enam järgmist posti. Lõppu jõudes olime õnnelikud, et olime terveks jäänud. Võtsime märjad sokid ja jalanõud jalast ning panime päikese kätte kuivama. Jah, iroonilisel kombel, kui me lõpuks matka lõpetasime, tuli ka päike välja. Olime väsinud ja lõpuks saime süüa. Pärast, kui vanemad meile järele tulid, viisid nad meid looduslikesse kuumaveebasseinidesse. Te ei kujuta ette, kui hea tunne see oli. Üks põhjustest, miks me selle matka ette võtsime, oli see, et tahtsime näha neid kuulsaid järvi, mis seal üleval on. Mida me aga ei näinud, olid just need järved.