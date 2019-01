Uuring: millist mõju avaldab reisimine laste arengule?

Uuringu läbiviijad küsitlesid 1500 USA õpetajat, kellest 74% oli arvamusel, et reisimine avaldab õpilaste isiklikule arengule väga positiivset mõju. Lapsed, kes reisivad, austavad teisi kultuure rohkem ja on samas innukamad uusi asju proovima. Lisaks avaldab reisimine positiivset mõju ka laste enesekindlusele, iseseisvusele, enesehinnangule, kohanemis- ja empaatiavõimele.

Tervelt 76% õpetajatest on märganud, et juba üks reis tekitab lastes reisipisiku. Kuigi ametlik sisseastumisstatistika seda veel ei kinnita, usub 42% õpetajatest, et reisimine parandab ka ülikoolidesse sissesaamise võimalusi.