Titaga ümber maailma? Miks mitte!

Nüüd on teil selleks raha ja aega. Eesti vanemapuhkuse ja -hüvitiste süsteem on üks paremaid maailmas, see annab ainulaadse võimaluse lõpuks hinge tõmmata ja oma lapsega kvaliteetaega veeta, ilma et kodune rutiin tapaks.

Beebi lennupileti hind on pea olematu. Sülelapse eest maksate paremal juhul kümme protsenti täiskasvanu pileti hinnast. Sellele võib lisanduda lennujaama- ja mõni muu sümboolne maks, kuid siiski reisib beebi peaaegu tasuta. Alates lapse teisest sünnipäevast see lust ja lillepidu paraku lõpeb, lennufirmad hakkavad nõudma juba 75 protsenti täiskasvanu pileti hinnast või isegi täispiletit.

Talle ei ole lennukis vaja eraldi istekohta. Isegi kui piletit broneerides selgub, et lennukis on ainult kaks vaba kohta, saate ikkagi kolmekesi reisile minna. Laps istub teie süles, see on talle aga maailma kõige ohutum ja meeldivam koht, lisaks on seal mõnus ja soe tudule jääda. Vahepeal saab lapse ka issi sülle sokutada, et oma asjadega tegeleda.