Ülevaade: milliseid tuntud vaatamisväärsusi tasub külastada soojemal, milliseid külmemal aastaajal?

Looduse meistriteos Suur kanjon on üks populaarsemaid vaatamisväärsusi Ameerikas, mida külastab igal aastal ligikaudu viis miljonit inimest. Enamasti eelistatakse kanjonit külastada suvel, kui on ohtlikult palav, kuid rahvahulkade vältimiseks on sobivaim külastusaeg hoopis kevadel või sügisel.