Maailmaränduri päevik: jõulupühad ja aastavahetus möödusid sel aastal hoopis teisiti − maailma kõrgeimas pealinnas

Hommikul alustasin teekonda Quito poole. Ees ootas väga raske ja mägine päev. Samas teadsin, et peale seda saan natuke puhata ja pühad rahulikumalt veeta. Quito, mis asub kuskil 2800 m kõrgusel merepinnast, on kõrgeim pealinn maailmas. Õhk on hõredam ja temperatuur külmem. Õhtuks oli hostelis plaanis kolmekäiguline jõulusöömaaeg. Kuna sõber mind juba ees ootas, pani ta ka mind nimekirja. Kella viie ajaks jõudsin lõpuks kohale ja sain rattale puhkust anda. Erinevalt Otavalost, oli Quito hostelis nimega Secret Garden rahvast nagu muda. Kuigi seekord pidi jõulud veetma ilma perekonnata, siis vähemalt ootasid mind ees paar tuttavat. Jõuluõhtusöök möödus peomeeleolus. Samas olin viimastest päevadest nii väsinud, et kuskil üheksa ajal juba magasin. Isegi magustoit jäi söömata.