Milline oli 2018. aasta Viking Line'i jaoks?

Mariehamni-Kapellskäri liinil tõusis Rosella reisijate arv 732 965-ni (722 269). Rosella jaoks oli see reisijarekord. Reisijate arv oli suurem vaid 2009. aastal, kuid siis oli sellel liinil ligi 40 väljumist rohkem. See näitab, et nii autoga reisijate kui ka Rootsi kruiisireisijate arv kasvab.