Kruiisilaeva endine töötaja avaldab, kui šokeerivat elu laeva pardal elati

Kuna meeskond veedab suure osa oma ajast pardal, siis tuleb neil jagada samu ruume mitu kuud järjest. Nad on koos nii tööl kui ka vabal ajal. Nendega koos on pikalt pardal ka paljud reisijad, mistõttu on neil mõnikord nende eraelus toimuvast parem ülevaade, kui nad tegelikult sooviksid.

Esmalt peab mainima, et laevas on üks kuldne reegel, mida rikkuda ei tohi. Nimelt kui töötajate omavaheliste romantiliste suhete korral kortsutatakse lihtsalt kulme, siis töötaja ja reisija suhe on totaalselt keelatud. Kuid ära muretse, sellest hoolimata juhtub pardal palju huvitavat.

Cathryn Chapman avaldab, mida kõike tema silmad kruiisilaeval töötades on pidanud nägema. Ta nägi tööl olles nii kummalisi suhteid, et otsustas isegi karjääri vahetada.

«Petmisega oli nii, et kui oma kaaslasele murti truudust kodus, siis jätkus see ka kruiisilaeval. Peteti igal võimalusel − kui kaaslase tähelepanu oli suunatud tööle või kui ta parasjagu magas,» ütles Cathryn.

«Minu jaoks oli üsna šokeeriv see, et kui meestel ei olnud abikaasasid parasjagu pardal, siis elati ühes kabiinis koos oma armukesega. Naise tuleku ajaks kolis armuke kabiinist välja, olles nädala või kaks mehest eemal. Kui naine laevalt lahkus, sättis ennast sisse jälle armuke. Inimestel ei olnud mingit kahetsust, see oli nende elu loomulik osa,» lisas ta.