MEIE MEES AASIAS: veri klahvide vahel ehk arvutiparandus India stiilis

Paari tunni pärast helistatakse mulle tagasi ja pakutaksegi, et tehnik tuleb kohale järgmisel päeval ehk 1. jaanuaril kell 13.00! Uskumatu. Milline teenindus! Ma ei tea veel, et nii ongi Indias kombeks: kõik lähevad aasta esimesel päeval tööle, sest usutakse, et uue aasta esimese päeva stiilis veedad kogu ülejäänud aasta. Nii nad siis vedelevad oma kontorites terve aasta ja mängivad arvutimänge. Täpselt nagu 1. jaanuaril.

Olen vahel üritanud kohalikelt uurida, miks on meestel väikese sõrme küüs sageli pikaks kasvatatud, kuid selget vastust pole saanud. Väidevalt on see komme kaugemast India minevikust, kus pikka küünt omades näitasid sa oma erinevust lihttöölisest. Põlluharija ei saaks ju sellist küünt omada. Nii on tänapäeval lisaks valgekraedele ka niisama muidumeestel pikad küüned, et ikka oma ägedat staatust näidata. See arvutikutt on oma ametipositsioonilt meist kindlasti kõrgemal, tema enda arust kindlasti. Minul ja mu äripartner Bishtil pole oma lühikeste küüntega tema kõrval lööki. Võiks öelda, et ehtsad põllutöölised.