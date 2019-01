Soome ja Eesti liinireisid koguvad populaarsust: Viking Line lisab aprillis uued väljumised

«Tallinna ja Helsingi liinil reisimine kasvab, Eesti ja Läti on väga populaarsed sihtkohad ning üha sagedamini liigutakse Tallinnast edasi Pärnusse, Saaremaale või Riiga. Eriti nõutud reisipäevad on reeded ja pühapäevad. Tõhustasime sõidugraafikuid, et muuta reisimine paindlikumaks ja lihtsamaks,» ütles Viking Line'i turundusdirektor Kaj Takolander.

Kruiisireisid on viimastel aastatel muutunud. Muuhulgas on muutunud ka Viking Line'i reisijate profiil. Soomlastest reisijate arv päevakruiisidel on veidi vähenenud, samas kui Soome, Eesti ja rahvusvaheliste klientide arv liinireisidel on tõusnud.