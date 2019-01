Lennukis võib olla mitmeid haigeid inimesi, kuidas nende seas ise terveks jääda?

Järgnevad nipid aitavad vähendada tõenäosust, et sa jääd lennureisi tagajärjel haigeks.

Pese oma käsi

Kas mäletad, kuidas lasteaias õpetaja muudkui korrutas, et käte pesemine on ülimalt oluline? Et seda tuleb teha peaaegu pärast igasugust tegevust? See sama reegel kehtib ka lendamise ajal.

Pese käsi vee ja seebiga või kasuta käte desinfitseerijat. Jälgi, et sa ei jätaks vahele selliseid piirkondi nagu käeselg ja küünealused.

Kasuks tuleks ka enda ümbruse desinfitseerimine, näiteks nagu turvavöö ja söögilaua.

Vali oma iste targasti

Jah, see ülesanne on natuke keeruline. Sa küll ei tea, millisel kohal istub lennukis haige inimene, aga sellegi poolest saad sa oma haigeks jäämise võimalust vähendada. Nimelt, uuringud on näidanud, et kõige suurema tõenäosusega jääb haige inimese läheduses haigeks see reisija, kes istub vahekäigupoolsel kohal. Tõenäosus sellisel juhul haigeks jääda on lausa 80 protsenti.

Puhka

Puhka, kuid mitte ainult lennukis. Ekspertide sõnul on väga oluline, et oleksid ka enne lennukisse sisenemist puhanud. Kui sa oled stressis ja väsinud, siis on sinu keha haigustele vastuvõtlikum.

Söö tervislikku toitu

Enne lendamist söö toite, mis tugevdavad sinu immuunsussüsteemi. Hea valik on näiteks marjad, erinevad salatid ja tumerohelised köögiviljad, kirjutab Huffington Post.

Ära lenda, kui sa juba oled haige