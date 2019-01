Eesti neiu Indias: kontrastide maa müüdid ja tegelikkus

India turgudel võid haledalt petta saada või suurepärast kaupa teha. FOTO: Sandra Võsaste

Parema käega süüakse ja vasakut kasutatakse vetsus

Jah ja ei – siinkandis, kus mina elan, kasutatakse söömiseks tõesti ainult paremat kätt ning vaadatakse imelikult, kui toitu kahe käega puutud. India suuruselt kolmandas linnas Bengalurus ütlesid kohalikud aga, et vahet ei ole – nemad söövad mõlemaga. Kuidas keegi neist vetsus toimetab, seda mina ei tea, aga ilmselt on paljud suurlinna elanikud paberi kasutamise peale üle läinud, minu linnas on endiselt igal pool kraanid ja ämbrid. Samas ütlevad indialased, et söömise ajal ühe käe puhtana hoidmine on nii või teisiti arukas – see jääb joogiklaasi ja toidu juurde tõstmise jaoks.

India naised kannavad otsa ees punast täppi

Täpi ehk bindi kandmist näeb suurtes linnades vähem kui maapiirkondades, aga on ikkagi väga levinud. Kuigi kõige paremini on tuntud punast värvi maalitud täpp, siis paljud naised kasutavad hoopis väikesi kleepsukesi. Värv võib varieeruda mustast kuni vikerkaarekarva sädeluseni välja, olenevalt naise riietusest ja edevusastmest. Mina olen india iluasjakeste kandmisel üsna ettevaatlik olnud. Natuke pärast saabumist ostsin endale hõbedase, sinise kiviga varbarõnga, need on siin üsna tavapärased. Siis aga teatas peretütar mulle, et neid kannavad vaid abielunaised… Nüüdseks on selgunud, et bindit võivad tegelikult kanda ka mitte-hindud.

Bindisid on igasuguseid. FOTO: Sandra Võsaste

Täpp või mingi suurem märk võib otsa ees olla ka meestel, kuid siis ei ole tegemist bindiga – see on tilaka. See on alati maalitud, mitte kleebitud ning kui bindit kantakse tihtipeale iluasjana, siis tilakal on alati rituaalne tähendus.

Indias on ohtlik reisida

«Eriti üksi ja blondil tüdrukul», nagu mulle korduvalt enne Eestist lahkumist selgeks tehti. Aeg-ajalt ilmub lehtedes teateid eurooplastest, kes on Indias tapetud või vägistatud. Kuna need on enamasti ainsad uudised, mida India kohta Eesti lehtedes näeb, siis on selge, miks võidakse arvata, et turistide vastu suunatud vägivald on siin igapäevane. Uudist lugema hakates selgub tihti, et kuritegu pandi toime öösel kuskil klubi või baari läheduses. Loomulikult ei õigusta see kuritegu, lihtsalt teinekord tuleks sündmuse põhjuseid otsida kaugemalt kui uudise pealkirjast. Üksi alkoholijoobes keset ööd tänaval jõlkudes võib kõike juhtuda, seda ka ükskõik millises Euroopa linnas.

Minu kogemus on näidanud, et kui ise peaga mõelda, ei ole siin reisimises midagi ülearu ekstreemset, ainult tähelepanu saad ilmselt rohkem. Kuigi see on mõnikord tüütu, võib inimeste huvist sinu vastu hoopis kasu olla. Sind on lihtne rahvahulgas märgata, inimesed saavad aru, et oled võõras kohas ja võid abi vajada. Isegi politseinikud suhtuvad sinusse heas mõttes kõrgendatud tähelepanuga. Kord soovisin Delhis üle tee minna, kuid valgusfoor oli katki. Autode rodu muudkui voolas, vaikselt üle lipsata oli võimatu. Nägin pisut eemal seisvat politseiautot, kõndisin sinna, et küsida, ehk saab kuskilt mujalt üle tee. Seepeale tuli politseinikuhärra autost välja, peatas järjest kinni kõik viis sõidurida ja eskortis mind teisele poole.

Indialased teavad, et nende riigis varitsevad naisi suuremad ohud ning selle vastu proovitakse võidelda. Kui internetis bussi- või rongipiletit broneerida, paigutavad osad leheküljed üksi reisiva naise võimalusel mõne pere lähedusse, üksikpileti ostnud naise kõrvale mees tihtipeale kohta broneerida ei saagi. Samuti võid loota, et kui mõnelt tädilt abi küsid, suhtub ta sinusse äärmiselt hoolivalt ja isegi kaitsvalt. Ka mehed võivad abivalmid olla, aga nende puhul jääb alati võimalus, et tegelikult on ta «ärimees», kes juhatab sind soovitud sihtkoha asemel hoopis oma venna ehtepoodi.

***