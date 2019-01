Eksperdid hoiatavad reisijaid superlutikate epideemia eest

Kentucky Ülikooli entomoloogia professori Michael Potteri sõnul on USA juba tükk aega selle tõsise probleemiga maadelnud ja ka Euroopas muutub olukord üha hullemaks, vahendab The Telegraph.

Üks viiest inimesest on kas ise lutikatega kokku puutunud või vähemalt teab kedagi, kes on. See võtab juba epideemia mõõtmed.