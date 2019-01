Selgus Euroopa täpseim lennufirma

Martin Gauss, airBalticu juhatuse esimees rõõmustab: «Euroopa kõige punktuaalsema lennufirma tiitel on suur tunnustus meie meeskonna igapäevasele tööle. 2018. aasta kujunes meie jaoks järjekordseks rekordaastaks, mille jooksul me jätkuvalt pühendusime teenuse kvaliteedi ja täpsuse näitajatele. See tähendab, et meie kliendid võivad meid usaldada.» Vastavalt OAG andmetele toimus 2018. aastal 89,17% airBalticu lendudest õigeaegselt.