Eesti mees Kuubal: vähemalt kordki elus võisin end tunda kui noor jumalus

Konditsioneer on olemas ja töötab ning raadio samuti. Kaaslasteks on ühe lennufirma reisisaatjad, noored mehed. Üks on leedukas ja teine sloveenlane. Nemad tulid Mehhikost ja reisisid pisut ka Kuubal ringi. Nad olid oma pagasist ilma jäänud ja käsipagasis polnud neil peaaegu midagi. Püha lihtsameelsus, lennusaatja ei tule selle peale, et pagas võib Kuuba asemel näiteks Eestisse sattuda! Sellest tulenevalt olid nad pisut murelikud − eks me kõik ju oleksime, sest Havannas on küll kadunud pagasi osakond, kuid tegelikult pole seal õieti kellegagi suhelda.

Juht annab hagu. Kolmerealine maantee on suhteliselt talutavas korras, kuid kohati on mõnel real siiski nii palju auke, et tee on sõidukõlbmatu. Vahepeal sajab pisut ja kui see kollane lendav kühvel juba 130-ga minna annab, siis tekib tõsine soov, et see sõit juba läbi saaks. Vahepeal keerab juht üle kiirtee vastassuunas oleva kolme rea, sest seal on kohvik. Võtame väikese eine ja õlle. Suhtlen oma kaasreisijatega ja uurin, et ehk teeme koos midagi, ma ju üksi ja igav kah. Nad ei võta sellest pakkumisest eriti vedu. Kui näen, et nad jagavad omavahel hamburgereid, siis saan aru, et nad vist ei soovi minu seltskonda hilisema reisi ajal. Äh, armunute värk ikkagi!