Lastega Hispaanias: meie esimesed (või ainsad) jõulud Andaluusias

Hispaanlased on katoliiklased ja viiendik neist käib igal pühapäeval kirikus. Samas kipub siingi, nagu kõikjal Euroopas, ilmalik elu võimust võtma. Nii on üle poole rahvast samasooliste abielude poolt ja kolmanda riigina maailmas nad selle ka seadustasid. Kuid jõulude ajal on kirik muidugi tähtis. Jõulusõimedes kujutatakse jeesuslapse sündi, imekaunite ja detailirohkete stseenide taustaks on Petlemma linn ja tolleaegne eluolu ning peategelasteks loomulikult Maarja, Joosep ja beebi Jeesus. Sellised sõimed, mida tükk tüki haaval aastate jooksul kogutakse, on üles seatud ka inimeste kodudes, ja see on sealkandis ehitud kuuse asemel peamine jõulukaunistus.