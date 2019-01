Tai paradiisisaared jooksevad tormiohu tõttu turistidest tühjaks

Massiline põgenemine Koh Phangani ja Koh Tao saartelt algas eile, vahendab The Guardian. Kuigi ametlikult pole evakuatsiooni välja kuulutatud, on saared juba praegu peaaegu tühjaks jäänud. Troopiline torm Pabuk, mis toob endaga kaasa tugevad tormituuled, vihmavalingud ja kuni seitsmemeetrised lained, peaks saartele jõudma homme. Võimud on lubanud turistidele, kes saartele jäävad, peavarju pakkuda.