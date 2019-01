Kruiisilaeva kapten paljastab: mis ohustab reisijaid kõige enam?

«Reisijad eeldavad, et ma elangi kaptenisillal,» avaldas McCue. Päris nii see siiski pole. Üldjuhul on kapten juhtimisruumis sadamast lahkumisel ja sadamasse saabumisel, vahel ka teistel aegadel, kui meeskond teda vajab. Muretseda pole siiski vaja, sest kaptenisillal on alati kohal vähemalt kolm kvalifitseeritud laevaohvitseri, vahendab Daily Express.