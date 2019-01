Internetikogukond taas ärevil: kes on see salapärane neiu, kes kirjutas lennuki oksekotile väga põneva kirja?

Kirja autoriks on 21-aastane ameeriklanna Andrea, kes kirja kirjutamise ajal oli teel Miamist Washingtoni. Neiu tunnistas kirjas, et on armunud oma parimasse sõpra ja kavatseb sellest talle teada anda. Lisaks kirjutas neiu, et tal pole midagi kaotada, kuna ta suundub peatselt kogu semestriks Austraaliasse ja ei näe oma sõpra tervelt viis kuud. Kirja lõpus on tore üleskutse: tee sinagi täna midagi hulljulget!