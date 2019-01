MEIE MEES AASIAS: «Salat on ju lehmatoit!» ehk Kuidas eestipärane menüü indialastes tõsist hämmingut tekitas

Koht: Delhi, India

Aeg: 31. detsember 2013 ja 1. jaanuar 2014

Vahel tuleb reisiplaanis ootamatult muudatusi teha. Nii ka seekord. Poleks eales arvanud, et kunagi veedan aastavahetuse Delhis: räpases ja hullumeelses linnas, kust ma alati kiiresti jalga tahan lasta, aga kuhu on peale pikemat pausi siiski hea ja mõnes mõttes turvaline tagasi pöörduda. Turvaline seetõttu, et sinna on aastate jooksul mul nii mõnedki sõbrad-tuttavad tekkinud, kes indialastele omase külalislahkusega ei koonerda.

Milline on detsembrilõpu Delhi? Külm! Harjumatult kõle ja niiske. Olen sattunud troopikast otse külmkappi. Kui kuumal aastaajal on Delhi aroomibukett segu sõnnikust ja viirukist, siis nüüd on sinna lisandunud rõske muda hais. Õnneks olin Delhis sõprade juures kunagi soojemaid riideid kõrvale pannud, nagu üllatusega avastan.

Edasi hakkan kohe vana-aasta õhtut organiseerima. Indias on aastaringselt nii palju teisi tähtpäevi, et uue aasta saabumine ei oma erilist tähtsust. Küsimuse peale, kuidas te uut aastat vastu võtate, tehakse imestunud nägu. Ei mingit ilutulestikku ega uhket peolauda. Suured paugud on juba oktoobris-novembris ära tehtud, kui kogu hindude maailm tähistab diwalit, oma suurimat püha.

Valmistan oma hea sõbra ja koostööpartneri Bishti peret varakult ette selleks, et sel õhtul teen süüa ka mina, mitte ainult Bishti naine Neelam. Eeldan, et neil on menüüs igaõhtune riis ja läätsesupp. Kui neile minu valmistud toit ei peaks maitsema, võin seda külmikus hoida ja ise seda kas või nädal aega süüa.

Otsustan oma sõpradele tutvustada eesti kööki. Aga mida? Kõige lihtsam tundub olevat kartulisalat. Kartul, porgand, sibul, majonees ja munad on olemas. Kui saaks veel hapukurki…

Hapukurki? Sellisest toidust pole mu sõbrad mitte midagi kuulnud, aga arvavad, et võib-olla kuskil suures supermarketis, teises Delhi otsas on see imetoit isegi olemas. Mitte mingil juhul ei saavat sellist asja nagu hapukurki nende linnaosast!

Lähen ikkagi proovima. Esimesest väikesest toidupoest küsides saangi kohe oma hapukurgi kätte. Lisaks veel tuunikalakonservi.

«Näete, mis ma tõin!»

Imestus on pereringis suur: kuidas küll kurgid saavad nii väikesed olla! Ja veel Indias konserveeritud? Ja kui maitsvad need on! Esimene purk süüakse kiirelt tühjaks, nii et lähen toon teisest poest suurema purgi lisaks. Jälle üllatus. Isegi kahes poes müüakse hapukurki? Mis imeasju küll nende kodutänava poodides leidub!

Järgmiseks nõuan rohelist salatit. Perenaine arvab, et sellist asja küll turul ei müüda, aga peremees jääb mõttesse ja arvab, et on sellist asja kunagi kusagil näinud küll.

Läheme turule. Loomulikult on seal olemas roheline salat. Lisaks veel jääsalat, roheline sibul ja oh imet – isegi till!

FOTO: Erakogu