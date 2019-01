Piloodi soovitused, mis aitavad ajavahest tingitud väsimuse kiiremini seljatada

Proovi oma kehakell viia sünkrooni selle ajaga, mis on sinu sihtkohas. Mida kiiremini seda teed, seda parem. Seega, kui sa veedad päeva lennukis, et jõuda teisele poole maakera, siis ajasta oma eined, filmide vaatamised, töötamine ja magamine uue ajatsooni järgi, mitte ära mõtle sellele ajale, mis oli sinu reisi alguskohas. Kui sa õhku tõusmisest alates sünkroniseerid need neli asja oma sihtkoha järgi, siis tunned ennast saabudes palju paremini.

Lennukis olles on kergem magama jääda, kui sa ei kasuta nutiseadmeid. Nutiseadmetest kiirgav sinine valgus hoiab sind ärkvel. Ära joo ka liiga palju alkoholi ning kasuta silmaklappe ja kõrvatroppe, nii ei sega sinu und kabiinis olev valgus ja müra. Kui saad lennukis rahulikult magada, siis tunned üles ärgates, et pakatad energiast, kirjutab News.

Kui sa lõpuks maandud, siis ära unusta liikuda. «Minule näiteks meeldib uues sihtkohas kohe jooksma minna. Esiteks on see väga hea võimalus tutvuda sihtkohaga ning teiseks aitab see sinu keha laadida. Liikumine on kasulik nii kehale kui ka vaimule,» ütleb Crespigny.