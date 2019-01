Teadlased: Surnumerest võib peagi alles olla vaid väike basseinike

Selline sünge prognoos tuleb teadlastelt, sest Surnumere sügavus väheneb iga aasta 1.5 meetri võrra.

Maailma piibellik ime on kannatanud aastaid põuda ja poliitikute ebaõnnestunud katseid hoida ära seda nähtust, mille kohta öeldakse «keskkonnakatastroof aegluubis.»

Piirkonna üha kasvav elanikkond tähendab seda, et konkurents vähestele veevarudele on suurem kui kunagi varem. Olukorra teeb hullemaks mineraalide kaevandamine, sest see põhjustab vee aurustumist.

Kuna Jordani jõe veevool on kunagisega võrreldes tunduvalt vähenenud, siis selle tulemusena kuivab ka Surnumeri kokku. Selle lõunaots on juba kuivendatud ja muudetud soolatasandikeks. Ka Kinnereti järve sügavus on oluliselt vähenenud.

«Praegusel hetkel toimuv on katastroof. See on õppetund kõikidele: ära nori loodusega, sest loodus võidab alati ja meie kaotame igal juhul,» ütles ökoloog Ofif Katz.