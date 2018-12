Eesti mees Kuubal: rummikokteilid, Kariibi meri ja ilusad naised − mida veel tahta!

Pisut eksootikat, meenutused noorpõlvest ja nõukaajast - see tundub juba täitsa ahvatlev. Vanad Ameerika autod, rummikokteilid, Kariibi meri... Kui hakkan Kuuba kohta täpsemalt guugeldama, siis selgub, et ka Kuuba naised on väga kuumad. No mida siis vallalisel meesisendil veel tarvis on?

Mõeldud, tehtud! Hetkeemotsiooni ajendil on interneti kaudu kohe ka lennupilet Kuubale ostetud. Kaks nädalat hispaaniakeelses riigis aega veeta tundub tegelikult pisut hirmutav, kuid lohutan end teada-tuntud ütlusega, et julge hundi rind on rasvane!

Loen ja uurin maa tausta kohta. Internetiühendust seal pole või õigemini on wifi levialad, kus kohalikud ja turistid saavad käia. Enne aga tuleb osta sinna pilet. Pileti ostmisel on paras järjekord, tund internetti maksab umbes 1,50 USA dollarit, kuid see võib maksta ka 4,50 USD/tund. Üldiselt on interneti hinnad langenud ja 4,50 dollarit on siiski vist pigem ajalugu. Nojah, ehk aitab see pisut mu netisõltuvust ravida ja jääbki rohkem aega ringi vaatamiseks, arutlen ma endamisi. Kaks nädalat on päris pikk aeg üksi reisimiseks. Kardetavasti tuleb pisut üksikuid ja igavaid hetki ette küll.