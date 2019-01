Eesti neiu Indias: siinsete laste õppimistahe põrkub iganenud koolisüsteemiga

Sama lugu on laupäevategevustega, õpetajad ei ole alati just väga motiveeritud. Eelmisel laupäeval kondasin mööda koolimaja ringi ja astusin sisse ühte klassi, kus parasjagu õpetajat polnud. Mõne hetke pärast ilmus ta ukselävele ja ütles mulle, et «minuti pärast tuleb». Lapsed said mind nõusse, et räägin neile niikaua mõne muinasjutu ja mina sain nad nõusse, et nad on vait. Rääkisin lausa kaks, üks neist kohandatud versioon mu lapsepõlve lemmikust «Vägev vähk ja täitmatu naine». Õpetasin neile selgeks ka oma kunagise lemmikmängu «Pahh», kus pead kiiruse peale teisi ringis «tulistama» − pisikeste indialaste elava loomu juures ei ole instruktsioonide jagamine üldsegi viie-minuti-ülesanne. Olime juba mitu ringi mänginud ning kolm duelli maha pidanud, kuid õpetaja ei olnud end endiselt klassiruumis ilmutanud. Sel päeval ma teda rohkem ei näinudki.

Ema ja isa – esimesed jumalad

Olen tüdrukutega paar korda lastekodu kõrval asuva mäe otsas templis käinud ja alati on põnev jälgida, kuidas isegi kõige nooremad usuga seotud kombeid nii hästi tunnevad. Juba enne teele asumist küsisid nad mult, kas ma täna ikka pesus olen käinud, sest mustana ju templisse ei minda. Samuti tõmbas üks väike tirts mind pühakoja ukse pealt tagasi ja tuletas mulle meelde, et kuule, sa sõid täna kana, sa ei tohi sisse astuda. Jalanõud ära võtnud ja ilusti ukse kõrvale rivvi jätnud, hakkavad plikad ümber templihoone käima ja palveid pomisema, ilma et keegi neid käsiks. Samuti teavad nad, mis hetkel võib juua jumala kuju juurde pandud kookosevett ja kuidas teha otsa ette kollase ja punase pulbriga täpid. Oma teadmisi jagavad nad ka meile, usuasjades üsna kohmetutele vabatahtlikele, kuid kunagi ei suru keegi oma arvamusi usust peale. Kui ühe templihoone juurest teiseni kõndima hakkasime, panid paljud tüdrukud kingad jalga – tee on kivine ja seal võib kohata usse. Üks neiu tuli aga paljajalu ning rääkis mulle, et tema arust on pühapaigas jalanõude kandmine ebaviisakas ja jumalaid mitte austav, aga et ta pole pahane teiste peale, kes kingadega käivad. See on lihtsalt see, mida tema usub.

Templirituaalid FOTO: Sandra Võsaste