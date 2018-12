Kas pole mitte armas? Üks isa tegi midagi erilist, et veeta kõige kiuste jõulud oma tütrega

Mis puudutab ühe mehe armastust oma tütre vastu, siis tõepoolest, vaid taevas on limiidiks. Hal Vaughan ei pidanuks paljuks hankida pileteid kõikidele lendudele, kus tema tütar pühade ajal töötab.

Levy ütles Huffington Postile, et tema naabri reisiplaanid tulid jutuks tavapärase vestluse käigus. Mehe arvates oli see nii imeline, mida üks isa oma tütre jaoks jõulude ajal teeb.

Pierce Vaughani sõnul oli see tema isa esimene kord lennata lennul, kus tema parasjagu tööl on. Seda seetõttu, et mees murdis oma kaela vahetult pärast seda, kui Pierce lõpetas lennusaatjate väljaõppe.