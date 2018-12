Nädalavahetuse reisisoovitus: lossivaremetest vanglateni ehk Eesti kõige kõhedust tekitavamad paigad

KGB kongide muuseum

KGB Kongide muuseum asub Tartus, Riia mäel «hallis majas», kus 1940.-50-ndatel aastatel asus NKVD/KGB. Külastajatele on avatud hoone keldriosa, kus asusid arreteeritute kambrid. Osad kongidest, kartserid ja keldri koridoriosa on taastatud nende endisaegsel kujul. Teisi endisi vangikambreid täidab ekspositsioon, mis annab ülevaate Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest ning kommunistliku režiimi kuritegudest. Muuhulgas saab väljapanekus näha Siberi vangilaagritest kaasa toodud fotosid ja esemeid, samuti materjale metsavendluse ja salajaste vastupanuorganisatsioonide ajaloost.

Tartu vorstivabrikutuur koos giidiga

Jalutuskäigul keskendume peale II maailmasõda Tartus levinud inimvorstivabrikuga seotud kuulujuttudele. Tuuril tulevad jutuks lood kadunud inimestest, turul müüdavast kahtlasest toidukraamist ja varemetest, kus usuti tegutsevat salapärane vorstivabrik. Need lood on osa Tartu suulisest ajaloost, mida võib vanematelt inimestelt tänase päevani kuulda. Muuhulgas räägime ka muid toiduga seonduvaid linnalegende. Verdtarretavad lood on parajaks julguseprooviks õuduslugude fännidele! Ekskursiooni kestus: 1,5 h.

Ungru lossi varemed

Kaasajal varemeis Ungru loss on Eesti üks mõjuvamaid neobarokseid hooneid, kuigi ta ei saanudki kunagi valmis. Lossi iseloomustab keerukas põhiplaan ja arvukad baroksed voluutviilud. Huvitav teada: Ungru loss oli Saksamaal asuva Merseburgi lossi peaaegu täpne koopia. Peale II Maailmasõda jäi loss nõukogude sõjaväe valdusse, 1968 otsustas lennuvälja ülem kasutud lossivaremed vedada lennuvälja stardiraja täiteks. Ligi kolmandik lammutati, ülejäänu on õnneks siiani säilinud. Võrdle korrastatud lossivaremete kõrval terava kontrastina asuvaid nõukogude sõjaväelennuvälja ehitiste varemeid.

CCCP Põgenemistoad - Põgenemine Pärnu vanast vanglast

Avasime uuesti 2007. aastal suletud pika ajalooga legendaarse Pärnu vangla. Oleme loonud siia Põhjamaade ja Ida-Euroopa suurima mõistatusi täis põgenemistubade kompleksi. Vangla, kust tuleb põgeneda, varjab endas kõige psühhopaatsemate kurjategijate saladusi. Peate suutma vanglast põgeneda kolme tunni jooksul. Kui jääte hätta, on kohapeal ka vangivalvurid kes pistise eest vihjeid jagavad. Vangla külastamine sobib nii väiksematele kui suurtematele seltskondadele. Võite tulla ka üksinda - saate soetada pääsme ja liituda teiste «vangide» grupiga. Broneerige aeg kodulehel.

Sagadi mõisa öine põlismetsaretk

Öine mets on salapärane, tundmatu, müstiline. Öises metsas muutuvad erksaks kõik meeled. Öösel metsa matkama on sattunud vaid vähesed vapramad. Kutsume teid põnevale avastusretkele Lahemaa põlislaantesse. Kuulame ööhääli, oma lugu hakkavad rääkima erinevad lõhnad, otsime märke loomade öisest tegutsemisest. Retke võib läbi viia kas öö hakul või vahetult enne koitu, mil mets muutub ärkavate lindude laulust häälekaks. Kogenud retkejuhid muudavad retke turvaliseks.

Tartu Toomemäe kummitustuur: jalutuskäik koos giidiga

Ronk Ronk kutsub jalutuskäigule Tartu Toomemäele ja selle ümbrusesse, kus tulevad jutuks nii Eesti Rahvaluule Arhiivist pärinevad vanad muistendid kui ka kaasaegsed kummituslood. Kummitus- ja pärimuslugude huvilised on oodatud registreeruma regulaarsetele tuuridele, mis toimuvad iga kuu kindlatel kuupäevadel (täpsem ajakava ja registreerumine www.ronkronk.ee). Samuti saab meie ekskursioone tellida nii turismigruppidele, kooliekskursioonidele kui ka privaattuurina (nt sünnipäevaseltskondadele jne) vabalt valitud kuupäevadel. Küsi hinnapakkumist info@ronkronk.ee. Kestus 1,5 h.

Kudjape kalmistu

1780. a rajatud linnakalmistu koos klassitsistlikus stiilis kabelitega on kaitse all arhitektuurimälestisena. Kabelitest on ilusaimad 1848. a. kalmistu peaväravasse ehitatud väikese kreeka templi kujulised sammastikfassaadiga hooned. Kalmistu ise on kui raid - ja sepiskunsti muuseum. Siin näeme hulgaliselt 19. saj. I poole raskete kiviplaatidega kaetud krüpthaude ning maitsekaid meisterlikult viimistletud klassitsistlikke hauamonumente, millele sageli antud urni või vaasi kuju. Hea teada: Kalmistul paiknevad ajaloomälestisena nelja kultuuritegelase hauad.