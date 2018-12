Võrratu sihtkoht, mis oma lõputute lilleväljadega pakub Hollandile tõsist konkurentsi

Namaqualand on piirkond Aafrika edelarannikul, täpsemalt Namiibia edelaosas ja Lõuna-Aafrika Vabariigi loodeosas. Ala pikkus on enam kui 1000 km ja laius kuni 450 km. Namaqualandi pindala on ca 440 000 km². Oranje jõe alamjooks jagab ala kaheks – põhja poole ehk Namiibia territooriumile jääb Suur Namaqualand ja lõuna poole ehk Lõuna-Aafrika Vabariigi territooriumile jääb Väike Namaqualand. Ala on nime saanud piirkonnas hõredalt elavate põliselanike namade järgi. See rahvas on tuntum oma ajaloolise nime järgi – hotentotid. Namaqualand on ka haldusüksus Namiibias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuid nende haldusüksuste territooriumid ei kattu geograafilise piirkonnaga Namaqualand.