MEIE MEES AASIAS: soovisin jõuludeks unelmate naist ja universum täitiski mu palve... paraja vimkaga

Olen tavapärasel kaubatuuril Bali saarel tellimusi tegemas ja uusi tooteid otsimas. Tee ääres jääb mulle silma üks pood, millest olen alati mööda käinud. Seekord otsutan sisse kiigata ja kohe köidavad mu tähelepanu mõned tooted. Hakkan juba hinda küsima, kuid selgub, et kassas istuvatest naistest on üks hoopis klient ja käib aktiivne vestlus mingi arve ümber, kus näpuga järge aetakse. Vaatan siis veel poes ringi ja samas kiikan kassa poole. Huvitav, mis rahvusest see klient on? Nahavärvilt nagu kohalik, aga nägu pole üldse tüüpiline Indoneesia saartele. Igal juhul on naine väga kena. Tema soeng ei ole tavaline, on näha, et tegemist on salongis lõigatuga. Ka riietus tundub korralik: seksikad lühikesed teksad ja sinine maika, mitte suvalised auklikud dressipüksid või kodune kittel, nagu tihtipeale siin poodides-töökodades naistel seljas on. Tema olekust peegeldub uhkust ja kerget üleolekut. Tundub, et ta pole hetkel millegagi rahul ja on süvenenud numbritesse. Samas räägib ta kohalikku keelt. Huvitav, kes ta selline on? Aga mis sellest ikka. No ilmselgelt on selline kaunitar abielus või vähemalt üleval pool minu latti. Õhkan mõttes ja tunnistan, et temast unistada ei tasu.