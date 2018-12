Populaarsust koguv turismivorm, mis geoloogide sõnul peab lõppema

Üha rohkem on maailmas hakanud levima nii-öelda «vulkaaniturism,» mille käigus üritavad inimesed purskavale vulkaanile võimalikult lähedale pääseda. «Turistid ei mõista, et sedasi tegutsedes ei pane nad ohtu mitte ainult iseennast, vaid ka päästetöötajaid, kes peavad neile vajadusel appi minema,» tõde Donovan. Ta tõstis esile Islandi, kus on selliste turistide arv eriti tõusnud.

Probleem on muutunud nii suureks, et kohalikud ametnikud Islandil arutlevad selle üle, kas üldse enam teatada vulkaanipursetest, kirjutab Travelandleisure.com.

Tasub teada, et vulkaanide külastamiseks on olemas ka ohutuid viise. Ütlematagi selge, et kohaliku piloodi palkamine selleks, et pimedas lennata üle keelatud alade – nagu ühed turistid 2010.aastal Islandil tegid – ei ole hea idee. Pane tähele teadaandeid, mida jagavad kohalikud geoloogid ja päästeametnikud. Ametliku loaga giid ei vii teid kunagi piirkonda, mille valitsus on külastajatele sulgenud.