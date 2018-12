Uuring paljastas: lapsevanemad läheksid jõulupühade tähistamise asemel pigem reisima

66% vanematest tunnistas, et jõulupühade tähistamise asemel läheks nad pigem reisile. Tervelt 78% vanematest sooviks kingitustele kuluva raha hoopis reisimisele kulutada, vahendab TravelPulse.

USA lapsevanemate sõnul kahekordistub stress just pühade ajal, kuna kodus jõulude tähistamine võib vanemate jaoks maksma minna rohkem kui nädalane perepuhkus Euroopas. Tõsi, tervelt 56% vanematest plaanib pühadele kulutada rohkem kui 5000 dollarit.

Lisaks selgus uuringust, et pühadeks ettevalmistumine vältab üldjuhul üks kuni kaks kuud. Üks kolmest vanemast on pidanud end ka töölt vabaks võtma, et ettevalmistusi teha.