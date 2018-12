Pühade reisisoovitus: talveilus Eestimaa looduspärlid ootavad avastamist

Tasub vaid Tallinnast või Tartust tunni-paari kaugusele välja sõita, kui argirutud lendavad meelest. Võta ette hoogne tõukekelgumatk üle Peipsi järve Piirissaarele või tule ja naudi avarat loodusmaastikku hoopis ürgsel moel – kelgukoertega matkates ! See on võrreldamatu ja unustamatu kogemus.

Soomaa rahvuspargis leiad vaikuse, rahu ja iidse ilu, mida on raske sõnadesse panna. Tundub, et puutumatu soo- ja rabamaastik imeb endasse kõik helid ja isegi aeg peatub. Siin võib ette võtta jalutuskäigu laudteedel, ronida vaatetorni, seisatada rippsillal ja koguda endasse meelerahu. Külastuskeskusest leiab infot matkaradade ja teenuste kohta ning tutvuda saab püsiekspositsiooniga.

Aga kui võtaks seljakoti ja matkaks maailma otsa? See on täiesti võimalik – võta sõbrad kokku ja rännake mööda Saaremaa puutumatu loodusega rannikut Kiipsaare tuletornini, mis oma asupaiga praeguseks on maismaa pealt vette kolinud. Ehitatud juba 1933.aastal, tormide ja lainete koostegevusel aastaid tagasi viltu vajunud, aga taas nende samade mõjutajate poolt hiljem jälle enamvähem sirgeks aetud, on ta seetõttu endale nimeks saanud Saaremaa Pisa Torn.