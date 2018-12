Eesti noormees Saksamaal: kohalike avatus nakatas mindki

Esimestel nädalatel olin ma šokis sakslaste avatusest. Kui sulle tuleb tänava peal keegi vastu ja teil tekib silmside, siis see on täiesti normaalne tervitada võõrast sõnaga «Moin». Alguses oli see minu jaoks täiesti harjumatu, sest Eestis võõrast tervitades saad sa üldjuhul imeliku pilgu osaliseks. Lõpuks olin ma sellest nii joovastuses, et linnas ringi käies ma muudkui tervitasin inimesi moin ja moin.

FOTO: Erakogu

Pere võttis mu kohe esimesest päevast omaks, kui nad tulid mulle rongi vastu suure plakatiga, kus oli kirjas «Tere tulemast, Anti!». Sakslastel on kombeks nädalavahetuseti kaua süüa, nõnda ka minu perekonnal. Tavaliselt sõime nädalavahetusel kaks tundi hommikust ja ajasime juttu, peale mida hakkas ema või isa juba lõunasööki ette valmistama. See oli ka alguses väga harjumatu, aga Eestis tagasi olles on nüüd imelik jälle hommikul 15 minutit süüa.

Tavaline hommikusöögilaud FOTO: Anti Kuusk

Söögikultuurist veel niipalju, et sakslased ei saa ilma saiakesteta. Neid süüakse hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Kuna koolis tasuta koolilõunat ei olnud, siis pika vahetunni ajal käisime klassivendadega kohalikus pagariäris sooje saiakesi ostmas.

Perega vaatasime ka iga pühapäev kohalikku krimisarja «Tatort», mis on nii sakslastele kui eestlastele «Kättemaksukontor». Kõik vaatavad seda, kellelegi ei meeldi, aga kui üks osa vaatamata jääb, siis ei ole järgmisel päeval sõpradega millestki rääkida.

Väga tavalised on Saksamaal kohvilõunad ehk sooja lõunat ei sööda, aga ostetakse kooki, küpsiseid või saiakesi ja süüakse neid kohvi kõrvale. Meil oli kodus lausa eraldi kapp igasuguste erinevate küpsiste jaoks.

Kui ma olin umbes kaks kuud oma uut kodulinna avastanud, leidsin ma ühelt kõrvaltänavalt venelaste poe Berjoska. See oli kui väike külapood Eestis, sest sealt leidis kõike Eestimaist, mida Saksamaalt muidu ei leidunud. Minu kõige suuremaks üllatuseks leidus seal ka kohukesi, mida ma hakkasin pea iga nädal sealt ostmas käima. Poemüüjaga saime väga headeks sõpradeks ja aeg-ajalt andis ta mulle ka isetehtud pelmeene kaasa. Rääkides eelarvamustest, siis üks kord kui ma jällegi vene poodi sattusin, küsis müüja, kust ma pärit olen. Ma vastasin, et Eestist ja ta ütles selle peale, et siis mul on ju kindlasti vene keel suus. Selle peale ma hakkasin naerma ja ütlesin, et sellest on asi küll väga kaugel.

Hääd kohukesed FOTO: Anti Kuusk

Üks siiani vägagi harjumatu asi, mida sakslased teevad on kõikidele filmidele ja seriaalidele pealelugemine. Kujutage ette, et lähete «Kariibi mere piraate» vaatama ja Johnny Deppi hääle asemel kõlab mõne sakslase hääl. See on vägagi häiriv. See oli ka üks põhjusi, miks ma väga kinos ei käinud. Sakslased ise teevad väga häid filme ja neid vaatan ma hea meelega. Ma ostsin tagasitulles suure portsu DVDsid kaasa.