Eesti neiu Indias: ka pärast kolme kuud suudab indialaste mõttemaailm mind ikka veel üllatada

Nii pikalt indialaste keskel viibinud, võiksin juba proovida aru saada ka nende mõttemaailmast, vähemalt selline oli alguses mu plaan... sounds good, doesn’t work. Ühel päeval ei lasta mind üksi poodi piima järelegi minna, järgmisel aga ei huvita väga kedagi, kas mul õhtul ase on, kus öösel magada.

Paar päeva tagasi teatati mulle, et pean kolima, küll mitte kaugele, ainult paar tänavat edasi teise guesthouse’i. Nii pere kui mina olime üsna nördinud, aga noh, mis seal ikka, arvestades siinseid tingimusi, oleks nõme pirtsutada. Siis selgus aga, et minu vana ja uue külalistemaja amma (ema) ei ole asjast päris samamoodi aru saanud – esimene teadis, et minu tuba on vaja tühjaks teha ja ma lähen ära, teisel polnud aga õrna aimugi, et mind vastu võtta tuleb. Organisatsiooni juhti ma kätte ei saanud, ja nagu tavaliselt, ei osanud keegi teine ka midagi öelda. Kui magamaminekuaeg juba kätte jõudma hakkas, otsustasime, et jään vähemalt selleks ööks oma vanale kohale. Hommikul ilmutas president end lõpuks Whatsapis ja palus mul ruttu-ruttu ümber kolida, varsti pidid minu vanasse tuppa mingid tähtsad külalised tulema. Mis seal ikka, see aasta on jõulukingiks uus pere.

Jooksutiirud kahe- ja neljajalgsetega

Sedalaadi teadmatus ja «lambist» toimuvad muutused võivad teinekord närvi päris mustaks ajada, tegelikult tuleb aga arvestada, et need käivad siinse elukorralduse juurde. Siin elamise teebki nii vastupandamatult huvitavaks see, et isegi kõige harilikum tegevus ei kulge tavalist rada pidi. Õhtused jooksuringid kujunesid kiiresti minu väikesteks igapäevaseiklusteks. Oma linnakus sörkides sain kiiresti tuntuks kohalike koerte seas. Enamik neist ei julge mulle üksi lähedalegi tulla, aga on üks kindel krants, kes on natuke vähem rebase näoga kui kõik teised. Tema hakkab alati mul järel jooksma ja haukuma, meelitades endaga kaasa veel hulga julgemaid nähvitsaid. Niisiis jooksengi tihtipeale, neljapealine ja 16-jalgne saatjaskond järel, ja kui juba enne kõik mind ei vahtinud, siis koos koertega on liigne tähelepanu garanteeritud. Eriti ähmi täis läheb tädi, kes oma rõdul kanu ja katusel suurt valvekoera peab.