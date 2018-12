Populaarne reisiblogija naerdi välja: kas saad aru, mis neil fotodel valesti on?

A post shared by Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) on Oct 17, 2018 at 5:28am PDT

A post shared by Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) on Oct 3, 2018 at 9:30am PDT

Hõljumine maapinna kohal ja hele kuma juuste ümber? Neiu ei ole ilmselgelt just eriti eriti osav Photoshopi kasutaja ja ta tunnistab seda ka ise. Samas ei ole ta enda sõnul ainus sotsiaalmeedia mõjutaja, kes sellise trikiga on hakkama saanud.

Rootsis on kära juba väga suureks paisunud ning neiut süüdistatakse selles, et tema kuvand reisiblogijana on võlts. Neiu ise ei mõista seda ja pilte ta samuti maha ei võta, sest peab neid ilusaks. Ühe pildi kommenteerimise on ta siiski ära keelanud.